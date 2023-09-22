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Єврокомісія планує рекомендувати Україні перемовини щодо членства в ЄС, — Bloomberg

22 вересня 2023 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Єврокомісія планує рекомендувати Україні перемовини щодо членства в ЄС, — Bloomberg
Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Європейській комісії готуються рекомендувати почати переговори щодо членства України в ЄС. Після такого рішення очільники європейських країн повинні підписати таку рекомендацію під час саміту, який відбудеться в грудні.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

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Де можуть бути складнощі

Зазначається, що в наступному місяці Європейська комісія планує розпочати довгий процес вступу України до Європейського Союзу. Але у виконавчому органі ЄС можуть наполягати на змінах у сфері корупції.

"Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати, швидше за все, на саміті в грудні. Після цього Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення себе у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку", — йдеться у повідомленні.

Довготривалий розгляд заявок

Наразі не існує "жодного прискореного способу", аби зробити швидшими складні критерії членства. Вони переважно тривають понад десять років.

Наприклад, Хорватія стала останньою країною, яка приєдналася до Союзу, на це держава чекала 10 років. 

Чому ЄС не приймає Україну 

"Для ЄС вступ України є критичним випробуванням здатності блоку приймати нових членів і адаптувати процес прийняття рішень. Триваюча війна Росії в Україні та попередні заяви кількох інших країн, зокрема на Західних Балканах, також ускладнюють дебати. Відновлення розширення блоку з 27 членів відбувається в критичний момент, оскільки воно прагне забезпечити, щоб країни Східної Європи залишалися в його орбіті, а не в орбіті Росії чи Китаю", — пояснюють у матеріалі.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, Європейська комісія виплатила Україні нову макрофінансову підтримку із пакета на суму 18 млрд євро, який запланований на цей рік. Країна отримала 1,5 млрд євро.

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