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Зеленский обсудил с представителем Австрии будущее членство Украины в ЕС

26 сентября 2023 18:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский обсудил с представителем Австрии будущее членство Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский с Президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Он приехал с официальным визитом в Украину.

Об этом сообщает Офис Президента.

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О чем говорили во время встречи

Президент Украины поблагодарил Австрию за то, что она поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Также он упомянул о готовности страны присоединиться к реализации Украинской формулы мира.

Также они обсудили европейскую интеграцию Украины и взаимодействие с Австрией по этому вопросу.

"Поддержка европейских стремлений Украины очень важна. Это один из факторов, мотивирующих украинцев, защищающих государство и цивилизованное будущее", — отметил глава государства.

Расширение бизнеса Австрии

Кроме того, Зеленский отметил важность расширения австрийского бизнеса в Украине и реализации совместных проектов, благодаря которым в нашем государстве станет больше рабочих мест.

представитель Австрии
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Фото: ОП

"Хорошая встреча с Президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Спасибо за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наших европейских стремлений. Это то, что действительно воодушевляет и мотивирует наших воинов: осознание, что Украина является и будет частью нашего общего европейского дома", — добавил Президент после встречи.

Напомним, в Европейской комиссии готовятся рекомендовать начать переговоры по членству Украины в ЕС. После такого решения главы европейских стран должны подписать такую рекомендацию на саммите, который состоится в декабре.

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