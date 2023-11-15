Зеленський обговорив з Мелоні черговий пакет санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили пришвидшення щодо ухвалення 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Використання заморожених активів РФ

"Маємо й надалі посилювати тиск на агресора. Важливо максимально прискорити підготовку нового пакета санкцій, особливо в секторах, які є найбільш чутливими для російської економіки. Важливо також продовжити роботу над механізмом використання доходів від заморожених активів РФ", — наголосив глава держави.

Зеленський висловив вдячність голові уряду Італії за підтримку країни та її особисте лідерство.

"Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що італійське головування в "Групі семи" наступного року принесе ще більше вагомих результатів", — йдеться у повідомленні.

Про що ще говорили політики

Також Зеленський та Мелоні домовилися розпочати роботу щодо двосторонніх безпекових гарантій в рамках вільнюської Спільної декларації "Великої сімки".

Крім того, вони обговорили реалізацію восьмого пакета оборонної підтримки для України.

Своєю чергою Зеленський запросив Джорджу Мелоні стати учасником другого саміту програми Grain from Ukraine.

Нагадаємо, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, чому досі немає 12-го пакету санкцій проти Росії. За його словами, деякі країни не готові психологічно остаточно розірвати всі економічні зв'язки з РФ.