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Подоляк пояснив, чому досі немає 12 пакету санкцій проти РФ

11 листопада 2023 20:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подоляк пояснив, чому досі немає 12 пакету санкцій проти РФ
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник Офісу Президент України Михайло Подоляк пояснив, чому досі немає 12 пакету санкцій проти Росії. За його словами, деякі країни не готові психологічно остаточно розірвати всі економічні зв'язки з РФ.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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Подоляк наголосив, що в РФ досі працюють на споживчому ринку компанії з юрисдикцією, наприклад, європейською.

"Вони там заробляють гроші, і їм байдуже, що ці гроші оподатковуються російським бюджетом, а потім за ці гроші наймають мобілізованих, яких відправляють вбивати українців. Їм байдуже", — додав він.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу незабаром почнуть розглядати новий комплекс обмежувальних заходів щодо Росії, націлений на припинення торгівлі алмазами. Зокрема, ЄС розгляне 12 пакет санкцій вже наступного тижня.

Також ми писали, що Британське агентство кримінальних розслідувань заявило, що Росія використовує золото для обходу санкцій. Золото з країни-агресорки все частіше завозиться до країн, де немає відповідного ембарго.

Додамо, російські торгові компанії продовжують закуповувати зброю з Європи та США, попри санкції. Значна частина цієї зброї йде на війну проти України.

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