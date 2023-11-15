Зеленский обсудил с Мэлони очередной пакет санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В частности, они обсудили ускорение принятия 12-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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"Должны и дальше усиливать давление на агрессора. Важно максимально ускорить подготовку нового пакета санкций, особенно в секторах, наиболее чувствительных для российской экономики. Важно также продолжить работу над механизмом использования доходов от замороженных активов РФ", — подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил благодарность главе правительства Италии за поддержку страны и ее личное лидерство.

"Владимир Зеленский выразил надежду на то, что итальянское председательство в "Группе семи" в следующем году принесет еще больше весомых результатов", — говорится в сообщении.

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Также Зеленский и Мелони договорились начать работу по двусторонним гарантиям безопасности в рамках вильнюсской Совместной декларации "Большой семерки".

Кроме того, они обсудили реализацию восьмого пакета оборонной поддержки для Украины.

В свою очередь Зеленский пригласил Джорджу Мелони стать участником второго саммита программы Grain from Ukraine.

Напомним, советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему до сих пор нет 12-го пакета санкций против России. По его словам, некоторые страны не готовы психологически окончательно разорвать все экономические связи с РФ.