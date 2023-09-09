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Зеленський обговорив з Майклом Макфолом посилення санкцій проти РФ

9 вересня 2023 11:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський обговорив з Майклом Макфолом посилення санкцій проти РФ
Володимир Зеленський та Майкл Макфол. Фото: Telegram Володимира Зеленського
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) послом Майклом Макфолом. Він разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком очолює робочу групу щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомив Володимир Зеленський. 

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"Важливо посилювати санкції проти енергетичного, фінансового та банківського секторів російських терористів. Також треба заблокувати постачання до Росії будь-яких компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів", — прокоментував Зеленський. 

Зеленський зустрівся з Майклом Макфолом
Учасники зустрічі. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Глава держави додав, що робоча група на чолі з Макфолом та Єрмаком вже показали "вагомі результати". 

Зустріч Макфола та Єрмака

У рамках візиту Майкл Макфол також зустрівся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Як повідмляють в ОП, вони разом виступили перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту міжнародних відносин КНУ.

Зокрема, Єрмак наголосив на успішності робочої групи щодо санкцій проти Росії. 

"Протягом цих півтора року група, яку ми створили разом із Майклом, справді досягла певних успіхів. Сьогодні 70% наших рекомендацій — в основі санкцій у різних галузях, які були застосовані США, Великою Британією, Європейським Союзом та іншими", — сказав Єрмак. 

Єрмак та Макфол виступили перед студентами КНУ
Єрмак та Макфол під час зустрічі зі студентами. Фото: ОП

Своєю чергою Макфол відзначив дипломтичну роботу України. Він також наголосив на тому, що країна переживає дуже складний період своєї історії, але водночас надихає світ, виборюючи свободу для усього світу. 

"І це ви, хто виборює мир. І у вас є те, чого немає в багатьох інших країн, — молода, креативна, інноваційна молодь. Майбутнє України в чудових руках!", — наголосив Майкл Макфол. 

Нагадаємо, в суботу, 9 вересня, у Київ прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Відомо, що це перший візит політика в Україну з початку повномасштабного вторгнення. 

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