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Зеленский обсудил с Майклом Макфолом усиление санкций против РФ

9 сентября 2023 11:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский обсудил с Майклом Макфолом усиление санкций против РФ
Владимир Зеленский и Майкл Макфол. Фото: Telegram Владимира Зеленского
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) послом Майклом Макфолом. Он вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком возглавляет рабочую группу по санкциям против России.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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"Важно ужесточать санкции против энергетического, финансового и банковского секторов российских террористов. Также нужно заблокировать поставки в Россию любых компонентов и запчастей, которые используются для производства ракет и дронов", — прокомментировал Зеленский.

Зеленский встретился с Майклом Макфолом
Участники встречи. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Глава государства добавил, что рабочая группа во главе с Макфолом и Ермаком уже показали "веские результаты".

Встреча Макфола и Ермака

В рамках визита Майкл Макфол также встретился с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Как сообщают в ОП, они вместе выступили перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Института международных отношений КНУ.

В частности, Ермак отметил успешность рабочей группы по санкциям против России.

"В течение этих полутора лет группа, которую мы создали вместе с Майклом, действительно добилась определенных успехов. Сегодня 70% наших рекомендаций — в основе санкций в различных отраслях, примененных США, Великобританией, Европейским Союзом и другими", — сказал Ермак.

Ермак и Макфол выступили перед студентами КНУ
Ермак и Макфол во время встречи со студентами. Фото: ОП

В свою очередь Макфол отметил дипломтическую работу Украины. Он также отметил, что страна переживает очень сложный период своей истории, но в то же время вдохновляет мир, борясь за свободу для всего мира.

"И это вы, кто борется за мир. И у вас есть то, чего нет во многих других странах, — молодая, креативная, инновационная молодежь. Будущее Украины в прекрасных руках!", — подчеркнул Майкл Макфол.

Напомним, в субботу, 9 сентября, в Киев прибыл министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси. Известно, что это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

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