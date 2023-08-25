Зеленський обговорив з главою МЗС Туреччини Формулу миру

Президент України Володимир Зеленський та очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: twitter.com/FCHakanFidan

Сьогодні, 25 серпня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Вони обговорили Формулу миру та інші важливі питання.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського та Фідана

Глава держави розповів, що було обговорено підготовку до Глобального саміту миру, а також ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору.

"Дякую Туреччині за постійну та послідовну підтримку України!" — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів переговори із американським колегою Джо Байденом телефоном. Президент США привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стере за потужну підтримку. Глава держави назвав норвежців "великими друзями, які допомогли українцям пройти зиму".