Словенія долучилась до декларації G7 про безпекові гарантії для України, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: OLEG PETRASYUK/Pool via REUTERS

Словенія приєдналася до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Президент Володимир Зеленський подякував уряду країни та прем'єр-міністру Роберту Голобу.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі X.

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Глава держави наголосив, що Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії.

"Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти", — зазначив Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, офіційна Софія готова долучитися до декларації країн "Великої сімки" щодо підтримки гарантій безпеки для України. Відповідне рішення ухвалив уряд Болгарії.

Також ми писали, що уряд Латвії підтримав приєднання до декларації країн G7 щодо довгострокової підтримки України.

Додамо, Греція приєдналася до декларації держав G7.