Зеленский обсудил с главой МИД Турции Формулу мира
Сегодня, 25 августа, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили Формулу мира и другие важные вопросы.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Встреча Зеленского и Фидана
Глава государства рассказал, что была обсуждена подготовка к Глобальному саммиту мира, а также риски, связанные с российской блокировкой Черноморского зернового коридора.
"Спасибо Турции за постоянную и последовательную поддержку Украины!" — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом по телефону. Президент США поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере за мощную поддержку. Глава государства назвал норвежцев "большими друзьями, которые помогли украинцам пройти зиму".