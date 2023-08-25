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Зеленский обсудил с главой МИД Турции Формулу мира

25 августа 2023 16:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с главой МИД Турции Формулу мира
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: twitter.com/FCHakanFidan
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 августа, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили Формулу мира и другие важные вопросы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского и Фидана

Глава государства рассказал, что была обсуждена подготовка к Глобальному саммиту мира, а также риски, связанные с российской блокировкой Черноморского зернового коридора.

"Спасибо Турции за постоянную и последовательную поддержку Украины!" — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом по телефону. Президент США поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере за мощную поддержку. Глава государства назвал норвежцев "большими друзьями, которые помогли украинцам пройти зиму".

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