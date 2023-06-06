Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский обсудил с директором МАГАТЭ последствия подрыва на Каховской ГЭС arrow

Зеленский обсудил с директором МАГАТЭ последствия подрыва на Каховской ГЭС

6 июня 2023 22:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский обсудил с директором МАГАТЭ последствия на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они говорили, как уменьшить риски для ЗАЭС из-за ситуации на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

Читайте также:

О чем говорили лидеры

По словам президента Украины, он проинформировал Рафаэля Гросси о подрыве на Каховской ГЭС. Затем рассказал ему о возможных последствиях террористического акта, который совершила РФ.

Лидеры говорили, как на фоне крушения уменьшить риски аварий на ЗАЭС.

Также, как утверждает лидер, вскоре Гросси должен приехать с визитом в Украину.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС возникла очень сложная ситуация на юге Украины. По словам Владимира Зеленского, основные последствия экологической катастрофы будут заметны уже через неделю. В частности вода из водохранилища может затопить до 80 населенных пунктов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас