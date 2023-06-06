Зеленский обсудил с директором МАГАТЭ последствия на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они говорили, как уменьшить риски для ЗАЭС из-за ситуации на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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По словам президента Украины, он проинформировал Рафаэля Гросси о подрыве на Каховской ГЭС. Затем рассказал ему о возможных последствиях террористического акта, который совершила РФ.

Лидеры говорили, как на фоне крушения уменьшить риски аварий на ЗАЭС.

Также, как утверждает лидер, вскоре Гросси должен приехать с визитом в Украину.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС возникла очень сложная ситуация на юге Украины. По словам Владимира Зеленского, основные последствия экологической катастрофы будут заметны уже через неделю. В частности вода из водохранилища может затопить до 80 населенных пунктов.