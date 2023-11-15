Зеленский обсудил с Чапутовой возможные угрозы для энергетики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Глава государства Владимир Зеленский поговорил по телефону с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В частности, они говорили о вызовах, которые могут быть перед Украиной относительно энергетической безопасности в течение зимнего периода.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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"Обсудили вызовы, стоящие перед Украиной относительно энергетической безопасности этой зимой, а также продолжение украинско-словацкого сотрудничества на экономическом треке", — подчеркнул президент.

О чем еще говорили Зеленский и Чапутова

Также Зеленский выразил благодарность Чапутовой за то, что ее страна высоко оценила прогресс в начале переговоров с Европейским Союзом о вступлении.

Кроме того, глава государства упомянул и участие представителя Словакии во встрече советников по выполнению государством Формулы Мира.

Скриншот сообщения из Telegram Владимира Зеленского

Отметим, что сегодня, 15 ноября, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В частности, они обсудили ускорение принятия 12-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Напомним, ранее Зеленский провел длительное совещание с дипломатами, членами правительства, представителями Верховной Рады. Речь шла о подготовке к политическому решению Европейского совета о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.