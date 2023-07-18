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Зеленський обговорив на Ставці морський експорт зерна та безпеку портів

18 липня 2023 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив на Ставці морський експорт зерна та безпеку портів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 18 липня, Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Найголовнішою темою обговорення було експорт зерна та безпека портів. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Засідання Ставки

"Доповідали віцепрем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа — логістика постачання та захист узбережного регіону", — розповів Зеленський.

На Ставці були доповіді міністра Клименка та очільника Держспецзв’язку Щиголя про боротьбу з російськими безпілотниками. ГУР, СЗР та СБУ розповіли плани ворога. 

За словами українського лідера, учасники Ставки заслухали ситуацію на фронті від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Про динаміку постачання снарядів говорили міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк. 

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. За його словами, обговорили ситуацію з зерном та домовилися про співпрацю.

Також ми писали, що Володимир Зеленський направив офіційні листи Президенту Туреччини Реджепу Ердогану та Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу щодо продовження зернової угоди. За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільною роботою "можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден".

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