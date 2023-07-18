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Зеленский обсудил на Ставке морской экспорт зерна и безопасность портов

18 июля 2023 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил на Ставке морской экспорт зерна и безопасность портов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 18 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Самой главной темой обсуждения было экспорт зерна и безопасность портов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Заседание Ставки

"Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа — логистика поставок и защита прибрежного региона", — рассказал Зеленский.

На Ставке были доклады министра Клименко и главы Госспецсвязи Щиголя о борьбе с российскими беспилотниками. ГУР, СВР и СБУ рассказали планы врага.

По словам украинского лидера, участники Ставки заслушали ситуацию на фронте от командующих Залужного, Сырского, Тарнавского. О динамике поставок снарядов говорили министр Резников и командующий Сил логистики Гуляк.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, обсудили ситуацию с зерном и договорились о сотрудничестве.

Также мы писали, что Владимир Зеленский направил официальное письмо Президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу о продлении зернового соглашения. По его словам, Украина, ООН и Турция совместной работой "могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование суден".

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