Зеленський обговорив із владою Луцька ситуацію на прикордонній Білорусі

Зеленський проводить нараду в Луцьку. Фото: скриншот

Під час свого візиту до Луцька Президент України Володимир Зеленський провів нараду. У рамках бесіди обговорювалася безпечна та соціальна ситуація на Волині.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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За словами українського лідера, у рамках зустрічі сторони обговорили ситуацію на прикордонній Білорусі, посилення українських сил оборони та безпеки, а також усієї північної ділянки кордону. Крім того, Зеленський обговорив із владою Луцька стан укриттів, бюджетне забезпечення та робочі місця в регіоні.

Нагадаємо, що президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда здійснили візит до Луцька. Лідери двох країн відвідали Кафедральний собор Святих Апостолів Петра та Павла.

Відвідування президентами Луцька не було попередньо анонсовано. Проте, попереднього вечора у міській раді була поширена інформація про те, що рух на вулицях історичного центру міста, зокрема і місцевість навколо собору, буде обмежено у зв'язку з проведенням церемоній на честь жертв Другої світової війни та вісімдесятих роковин Волинської трагедії.

Також ми повідомляли, що увечері 8 липня Президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" прибули до Львова. Офіційного повідомлення про візит не було.