Зеленский обсудил с властями Луцка ситуацию на приграничной Беларуси

Зеленский проводит совещание в Луцке. Фото: скриншот

Во время своего визита в Луцк, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание. В рамках беседы обсуждались безопасная и социальная ситуация на Волыни.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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По словам украинского лидера, в рамках встречи стороны обсудили ситуацию на приграничной Беларуси, усиление украинский Сил обороны и безопасности, а также всего северного участка границы. Кроме того, Зеленский обсудил с властями Луцка состояние укрытий, бюджетное обеспечение и рабочие места в регионе.

Напомним, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда совершили визит в Луцк. Лидеры двух стран посетили Кафедральный собор Святых апостолов Петра и Павла.

Посещение президентами Луцка не было предварительно анонсировано. Тем не менее в предыдущий вечер в городском совете была распространена информация о том, что движение на улицах исторического центра города, включая местность вокруг собора, будет ограничено в связи с проведением церемоний по честь жертв Второй мировой войны и восемьдесятой годовщины Волынской трагедии.

Также мы сообщали, что вечером 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" прибыли во Львов. Официального уведомления о визите не было.