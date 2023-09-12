Зеленський незабаром зустрінеться з прем'єром Ізраїлю у США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планують зустріч у Нью-Йорку. Дипломатична зустріч буде здійснена найближчим часом у рамках Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомив ізраїльський посол в Україні Міхаель Бродський на своїй сторінці у Twitter.

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"Зустріч Нетаньяху-Зеленський відбудеться найближчими днями у Нью-Йорку. Лідери двох країн візьмуть участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН", — сказав Бродський.

Повідомлення Міхаеля Бродського. Фото: скрbншот

Також варто згадати, що раніше Зеленський та Нетаньяху обговорювали телефоном способи співпраці, спрямовані на допомогу Україні протистояти діям Росії.

Крім того, раніше речник Президента України Сергій Никифоров повідомив у коментарі ЗМІ, що Володимир Зеленський особисто поїде до Нью-Йорка, щоб взяти участь у Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення. Український лідер наголосив на блискучій роботі бойових бригад, а також згадав про закон про електронне декларування.