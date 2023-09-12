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Зеленский вскоре встретится с премьером Израиля в США

12 сентября 2023 22:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский вскоре встретится с премьером Израиля в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху планируют встречу в Нью-Йорке. Дипломатическая встреча будет осуществлена в ближайшее время в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщил израильский посол в Украине Михаэль Бродский на своей странице в Twitter.

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"Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН", — сказал Бродский.

Сообщение Михаэля Бродского
Сообщение Михаэля Бродского. Фото: скриншот

Также стоит упомянуть, что ранее Зеленский и Нетаньяху обсуждали по телефону способы сотрудничества, направленные на помощь Украине противостоять действиям России.

Кроме того, ранее пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщил в комментарии СМИ, что Владимир Зеленский лично поедет в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генассамблее ООН.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение. Украинский лидер отметил блестящую работу боевых бригад, а также упомянул о законе про электронное декларирование.

 

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