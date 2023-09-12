"Есть за что благодарить": Зеленский про блестящую работу боевых бригад

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение. Украинский лидер отметил блестящую работу боевых бригад, а также упомянул о законе про электронное декларирование.

Видеообращение опубликовал Офис Президента.

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Что сказал Зеленский про работу боевых бригад

Зеленский выразил признательность всем военным 95-й отдельной бригады ДШВ, 3-ей штурмовой бригаде. Также украинский лидер выразил огромную благодарность объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции "Лют"! При этом, Президент уточнил, что их действия на Бахмутском направлении заслуживают уважения.

"46-я аэромобильная и 47-я механизированная бригады, ваше усердие и решительность в бою вдохновляют! Искренние слова благодарности 72-й механизированной и 79-й ДШВ за вашу непреклонность и верность при защите наших линий обороны", — сказал Зеленский.

Также Президент Украины поблагодарил подразделения ГУР, которые выполняют работу в районе Клещиевки и других горячих точках.

Кроме того, в своем видеообращении Зеленский рассказал, что подписал вето на закон об электронном декларировании. При этом, он уточнил, что ожидает нового голосования.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года. Указ появился на сайте Офиса Президента во вторник, 12 сентября.

Также мы сообщали, что Президент Владимир Зеленский утром 12 сентября ветировал закон о декларировании. Законопроект предполагал не открывать декларации еще год.