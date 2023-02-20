Зеленський із Байденом вшанували пам'ять загиблих героїв: потужні кадри
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Вони поклали квіти біля стін пам'яті загиблих героїв за Україну.
Про це Зеленський написав у Telegram.
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Байден у Києві
"Разом із Джозефом Байденом відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну. Вшанували пам'ять українських героїв", — написав Зеленський.
Також Зеленський написав, що на Алеї сміливості у Києві було відкрито табличку, присвячену президенту США Джо Байдену.
"Перший дзвінок вночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна потужна увага до нашої боротьби та захисту української демократії, а також особистий внесок Президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі — це те, що завжди буде в історії", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден з офіційним візитом у Києві. Його разом із Володимиром Зеленським помітили на Михайлівській площі під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.