Зеленский с Байденом почтили память погибших героев: мощные кадры
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден посетили Свято-Михайловский Златоверхий собор. Они возложили цветы у стены памяти погибших героев за Украину.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
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Байден в Киеве
"Вместе с Джозефом Байденом посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь. Возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Почтили память украинских героев", — написал Зеленский.
Также Зеленский написал, что на Алее смелости в Киеве была открыта табличка, посвященная президенту США Джо Байдену.
"Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное мощное внимание нашей борьбе и защите украинской демократии, а также личный вклад Президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире — это то, что всегда будет в истории", — указал Зеленский.
Напомним, что президент США Джо Байден с официальным визитом в Киеве. Его вместе с Владимиром Зеленским заметили на Михайловской площади во время почтения памяти Героев Небесной Сотни.