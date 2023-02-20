Зеленский с Байденом почтили память погибших героев - мощные кадры

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден посетили Свято-Михайловский Златоверхий собор. Они возложили цветы у стены памяти погибших героев за Украину.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Байден в Киеве

"Вместе с Джозефом Байденом посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь. Возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Почтили память украинских героев", — написал Зеленский.

Также Зеленский написал, что на Алее смелости в Киеве была открыта табличка, посвященная президенту США Джо Байдену.

"Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное мощное внимание нашей борьбе и защите украинской демократии, а также личный вклад Президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире — это то, что всегда будет в истории", — указал Зеленский.

Напомним, что президент США Джо Байден с официальным визитом в Киеве. Его вместе с Владимиром Зеленским заметили на Михайловской площади во время почтения памяти Героев Небесной Сотни.