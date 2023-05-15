Зеленский и Макрон призвали Россию покинуть Запорожскую АЭС

Украинский и французский президенты в Париже. Фото: Reuters/Christian Hartmann/Pool

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон требуют от России увести войска из Запорожской атомной электростанции. Своими действиями на территории ЗАЭС оккупанты создают серьезную угрозу.

Об этом говорится в совместной декларации, принятой президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном.

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Требование к России

Зеленский и Макрон после переговоров в Париже приняли общую декларацию.

В ней оба президента требуют от российских агрессоров "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Запорожская АЭС

Отдельно в декларации упоминается захваченная российскими оккупационными войсками Запорожская атомная электростанция.

Зеленский и Макрон заявили, что Россия должна покинуть территорию этой электростанции, отметив, что оккупанты создают серьезную угрозу как "безответственным захватам" Запорожской АЭС, так и ее последующей милитаризацией.

Напомним, что в Париже Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил предоставление Украине военной помощи и участие Франции в "коалиции истребителей". Также было упомянуто о будущей интеграции Украины в ЕС и вступлении в НАТО.