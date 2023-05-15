Зеленский и Макрон призвали Россию покинуть Запорожскую АЭС
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон требуют от России увести войска из Запорожской атомной электростанции. Своими действиями на территории ЗАЭС оккупанты создают серьезную угрозу.
Об этом говорится в совместной декларации, принятой президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном.
Требование к России
Зеленский и Макрон после переговоров в Париже приняли общую декларацию.
В ней оба президента требуют от российских агрессоров "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
Запорожская АЭС
Отдельно в декларации упоминается захваченная российскими оккупационными войсками Запорожская атомная электростанция.
Зеленский и Макрон заявили, что Россия должна покинуть территорию этой электростанции, отметив, что оккупанты создают серьезную угрозу как "безответственным захватам" Запорожской АЭС, так и ее последующей милитаризацией.
Напомним, что в Париже Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил предоставление Украине военной помощи и участие Франции в "коалиции истребителей". Также было упомянуто о будущей интеграции Украины в ЕС и вступлении в НАТО.