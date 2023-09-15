Зеленский и Дуда встретятся в Нью-Йорке: что будут обсуждать

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: ОП

Через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретятся в Нью-Йорке, чтобы обсудить импорт украинского зерна.

Об этом сообщила канцелярия польского президента.

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Президенты обсудят множество тем, однако одна из самых важных — импорт украинского зерна. По словам Дуды, Польша не заинтересована в продаже украинского зерна на польском рынке и хочет, чтобы Украина поняла их позицию.

"Мы должны отстаивать свои интересы. … То, что украинское зерно продается в Польше, это абсолютно не в наших интересах, это не в интересах наших аграриев. Мы должны защищать свой рынок и мы это делаем, пытаясь помочь Украине", — сказал польский глава государства.

Напомним, большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критически или скептически относятся к этой идее.

Также мы писали, что Украина предупредила Польшу и Европейский Союз о возможном судебном разбирательстве, если они продолжат ограничение на экспорт агропродукции после 15 сентября. Украина рассмотрит вопрос обращения во Всемирную торговую организацию.