Зеленский дал пресс-конференцию: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В субботу 1 июля президент Украины Владимир Зеленский провел небольшую пресс-конференцию с премьером Испании Педром Санчесем. Глава государства ответил на несколько вопросов журналистов, в которых упрекнул западных партнеров за медленное продвижение обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и еще раз напомнил основной посыл Украины на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

Новини.LIVE собрали главные заявления президента — ответы на вопросы присутствующих журналистов:

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О F-16

У нас еще нет графика тренировочных миссий. Западные партнеры с этим затягивают и у меня вопрос "Почему?".

О саммите НАТО

В Вильнюсе мы хотим получить очень четкий сигнал, что после войны Украина станет членом НАТО. Просьба не путать с гарантиями безопасности. Гарантии безопасности нам нужны на время, пока мы не будем членом НАТО.

Следующий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Фото: НАТО

О дипломатическом урегулировании войны в Украине

Дипломатия с Россией начнется, когда мы будем на наших реальных границах на 1991 год, признанных международным правом. Границы до 24 февраля 2022 года – это контактная линия между Украиной и оккупантами.

О вероятном взрыве на ЗАЭС

Есть серьезная угроза, Россия технически готова повлечь за собой локальный взрыв. Зачем это делается? После слабости на поле боя, которую Россия продемонстрировала, она пытается остановить нас террористическими атаками. Так было с подрывом Каховской ГЭС, а теперь возможно с ЗАЭС. А дальше она будет убеждать мир в том, что это сделали мы. Поэтому станция должна перейти под полный контроль Украины, а переходный период должен контролироваться МАГАТЭ. Ведь Россия может задействовать дистанционное минирование и сказать: "Нас уж там нет, это не мы".