Зеленський анонсував нові кроки РНБО у захисті України від тих, хто працював на рф

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад із представниками сектору оборони та правоохоронних органів. Тематика — посилення державних інституцій України й захист інституцій від будь-яких спроб зменшити їх дієздатність та ефективність. Це стосується різних напрямків.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення до українців.

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Глава держави розповів про успіхи захисту держави.

"Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора мають значні результати у захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора. Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави", — повідомив Президент.

Зеленський подякував сектору оборони та правоохоронцям, які дбають про державу, зміцнюють її своєю роботою й дають результати у такому зміцненні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що за два роки Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу. Також глава держави наголосив, що нашій країні потрібні гарантії безпеки.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з командою топменеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan. Також він взяв участь у режимі відеозв’язку в одному з наймасштабніших щорічних інвестиційних самітів, організованому JP Morgan, серед учасників якого 200 найбільших корпорацій, інвесторів та фінансових компаній.