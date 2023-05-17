Зеленська виступила на конференції Азіатське лідерство

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента

У рамках конференції "Азійське лідерство. Ера турбулентності: шлях до співпраці та інновацій", перша леді України Олена Зеленська закликала Корейську Республіку до підтримки України у зусиллях відновлення глобальних норм мирного співіснування та забезпечення безпеки. Вона запропонувала Кореї надати технології захисту, щоби зміцнити українські території.

Про це повідомила Олена Зеленська.

Читайте також:

Про що говорила перша леді на зустрічі

Зеленська наголосила, що Україні потрібно не просто символічне перемир'я, а й реальна перемога. Вона висловила думку, що жоден автократ не повинен мати змоги загрожувати своїм сусідам за допомогою ядерної зброї або нав'язувати свою волю іншим країнам.

Зеленська наголосила на необхідності боротьби з агресією та захисту суверенітету нації. Вона звернулася з проханням допомогти до південнокорейського уряду, висловлюючи впевненість у тому, що сучасні технології можуть стати ключовим інструментом захисту українських територій від зовнішніх загроз.

Також перша леді наголосила, що абстрактне перемир'я не може бути метою. Вона переконана, що жоден тиран не повинен мати можливості шантажувати своїх сусідів за допомогою ядерної зброї чи намагатись диктувати умови іншим країнам.

Таким чином, Зеленська виступила із закликом до міжнародної солідарності у боротьбі за мир та справедливість, наголосивши на важливості технологічного співробітництва в галузі оборони для підтримки міжнародних норм безпеки та стабільності.

Нагадаємо, що 16 травня перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до Південної Кореї, де зустрілася із президентом країни Юн Сок Йолем. Вона прибула як спеціальна посланка українського президента Володимира Зеленського.