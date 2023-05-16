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Елена Зеленская прибыла с визитом в Южную Корею

16 мая 2023 18:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Елена Зеленская прибыла с визитом в Южную Корею
Первая леди Елена Зеленская и президент Южной Кореи Юн Сок Йол. Фото: t.me/ermaka2022
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 16 мая, Первая леди Елена Зеленская прибыла с визитом в Южную Корею, где встретилась с президентом страны Юн Сок Йолем. Она прибыла в качестве специальной посланницы украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили Елена Зеленская и глава ОП Андрей Ермак.

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Известно, что Первая леди прибыла в Южную Корею для участия в конференции "Азиатское лидерство" как специальная посланница украинского президента Владимира Зеленского.

Елена Зеленская в Южной Корее
Елена Зеленская встретилась с президентом Республики Корея и первой леди страны. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

"Республика Корея поддержала формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского — ее пункты стали основой "Принципов Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира в Украине", принятых недавно Генассамблеей при активном участии страны", — отметил Ермак.

А Елена Зеленская добавила, что Республика Корея является одним из передовых технологических государств мира. И помощь технологиям очень нужна Украине.

Кроме того, Первая леди Украины вместе с первой вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко и заместителем руководителя Офиса Президента Ростиславом Шурмой обсудили с Президентом страны потребность Украины в современных средствах ПВО, а также говорили о разминировании территорий и медицинском оборудовании для спасения наших людей.

Елена Зеленская в Южной Корее
Елена Зеленская в ходе переговоров в Южной Корее. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Кроме того, Елена Зеленская призвала руководство Южной Кореи предоставить Украине нелетальную помощь. Она сказала, что надеется на поддержку Украины в виде нелетального военного оборудования, таких как миноискатели.

Сам президент Южной Кореи пообещал расширить нелетальную помощь Киеву. По словам его представителя Юна Ли К Во, правительство будет тесно координировать свои действия с Североатлантическим альянсом (НАТО) и другими международными партнерами, чтобы "активно поддерживать украинский народ".

Далее Первая Леди Украины рассказала первой леди Республики Корея Ким Кон Хи о культурных потерях от российского нападения и экологических последствиях войны.

Елена Зеленская в Южной Корее
Первая Леди Украины на встрече с Первой леди Республики Корея. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Напомним, 9 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев, где имела ряд встреч, в том числе с Первой леди Еленой Зеленской. В ходе встречи обсудили вопросы психологической реабилитации украинских детей.

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