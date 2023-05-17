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Зеленская выступила на конференции Азиатское лидерство

17 мая 2023 14:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленская выступила на конференции Азиатское лидерство
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В рамках конференции "Азиатское лидерство. Эра турбулентности: путь к сотрудничеству и инновациям", первая леди Украины Елена Зеленская призвала Корейскую Республику к поддержке Украины в усилиях по восстановлению глобальных норм мирного сосуществования и обеспечения безопасности. Она предложила Корее предоставить технологии защиты, чтобы укрепить украинские территории.

Об этом сообщила Елена Зеленская.

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О чем говорила первая леди на встрече

Зеленская подчеркнула, что Украине необходима не просто символическое перемирие, но и реальная победа. Она выразила мысль, что ни один автократ не должен иметь возможность угрожать своим соседям с помощью ядерного оружия или навязывать свою волю другим странам.

Зеленская акцентировала внимание на необходимости борьбы с агрессией и защиты суверенитета нации. Она обратилась с просьбой о помощи к южнокорейскому правительству, выражая уверенность в том, что современные технологии могут стать ключевым инструментом защиты украинских территорий от внешних угроз.

Также первая леди подчеркнула, что абстрактное перемирие не может быть целью. Она убеждена, что ни один тиран не должен иметь возможности шантажировать своих соседей с помощью ядерного оружия или пытаться диктовать условия другим странам.

Таким образом, Зеленская выступила с призывом к международной солидарности в борьбе за мир и справедливость, подчеркнув важность технологического сотрудничества в области обороны для поддержания международных норм безопасности и стабильности.

Напомним, что 16 мая первая леди Елена Зеленская прибыла с визитом в Южную Корею, где встретилась с президентом страны Юн Сок Йолем. Она прибыла в качестве специальной посланницы украинского президента Владимира Зеленского.

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