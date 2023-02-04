Олена Зеленська презентувала україномовні аудіогіди в музеях Нідерландів

Зеленська розповіла, у яких музеях Нідерландів запрацювали україномовні аудіогіди
За сприяння дружини Президента Олени Зеленської, у Нідерландах запрацювали україномовні аудіогіди. Йдеться про музеї Мауріца Корнеліса Ешера та Абрагама Бредіуса.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
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Перша леді України Олена Зеленська розповіла про українські аудіогіди, які запрацювали одразу у двох музейних закладах Нідерландів. Тепер аудіоекскурсія українською доступна в музеї Ешера, який розміщений у палаці Ланге Ворхаут. Як відомо, Мауріц Корнеліс Ешер — це видатний нідерландський художник-графік.
Також україномовний аудіогід запрацював і в музеї Абрагама Бредіуса — великого нідерландського мистецтвознавця, дослідника архівів, публіциста, колекціонера й мецената.
"Майже 100 тисяч тимчасових переселенців з України опинилися в Нідерландах. Майже половина вже влаштувалася на роботу, намагається підтримувати життя на новому місці, поки не можна повернутися додому. А там, де українці, звучить і наша мова", — зазначила Олена Зеленська.
За її словами, майже за рік війни, коли російські загарбники розбомбили, розграбували так багато українських музеїв, наші люди навчилися особливо цінувати мистецтво.
"Світовий спадок має промовляти українською — мовою країни, яка бореться саме за людські цінності. Наш проєкт не зупиняється, бо українське не спинити", — наголосила Олена Зеленська.
Також Перша леді висловила вдячність посольству України в Нідерландах за спільну реалізацію проєкту. Загалом у межах ініціативи вже запрацювало 56 українських аудіогідів у 36 країнах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нью-Йорку відкрилася фотовиставка про Одесу. Авторкою стала американка українського походження Олена Ємчук.