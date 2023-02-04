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Зеленська розповіла, у яких музеях Нідерландів запрацювали україномовні аудіогіди

4 лютого 2023 13:26
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Олена Зеленська презентувала україномовні аудіогіди в музеях Нідерландів
Перша леді України Олена Зеленська
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

За сприяння дружини Президента Олени Зеленської, у Нідерландах запрацювали україномовні аудіогіди. Йдеться про музеї Мауріца Корнеліса Ешера та Абрагама Бредіуса.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

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Деталі

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про українські аудіогіди, які запрацювали одразу у двох музейних закладах Нідерландів. Тепер аудіоекскурсія українською доступна в музеї Ешера, який розміщений у палаці Ланге Ворхаут. Як відомо, Мауріц Корнеліс Ешер — це видатний нідерландський художник-графік.

Також україномовний аудіогід запрацював і в музеї Абрагама Бредіуса — великого нідерландського мистецтвознавця, дослідника архівів, публіциста, колекціонера й мецената.

"Майже 100 тисяч тимчасових переселенців з України опинилися в Нідерландах. Майже половина вже влаштувалася на роботу, намагається підтримувати життя на новому місці, поки не можна повернутися додому. А там, де українці, звучить і наша мова", — зазначила Олена Зеленська.

За її словами, майже за рік війни, коли російські загарбники розбомбили, розграбували так багато українських музеїв, наші люди навчилися особливо цінувати мистецтво.

"Світовий спадок має промовляти українською — мовою країни, яка бореться саме за людські цінності. Наш проєкт не зупиняється, бо українське не спинити", — наголосила Олена Зеленська.

Також Перша леді висловила вдячність посольству України в Нідерландах за спільну реалізацію проєкту. Загалом у межах ініціативи вже запрацювало 56 українських аудіогідів у 36 країнах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нью-Йорку відкрилася фотовиставка про Одесу. Авторкою стала американка українського походження Олена Ємчук.

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