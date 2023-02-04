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Зеленская рассказала, в каких музеях Нидерландов заработали украиноязычные аудиогиды

4 февраля 2023 13:26
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Елена Зеленская презентовала украиноязычные аудиогиды в музеях Нидерландов
Первая леди Украины Елена Зеленская
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

При содействии супруги Президента Елены Зеленской в Нидерландах заработали украиноязычные аудиогиды. Речь идет о музеях Маурица Корнелиса Эшера и Абрагама Бредиуса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Подробности

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об украинских аудиогидах, которые заработали сразу в двух музеях Нидерландов. Теперь аудиоэкскурсия по-украински доступна в музее Эшера, который расположен во дворце Ланге Ворхаут. Как известно, Мауриц Корнелис Эшер — это выдающийся нидерландский художник-график.

Также украиноязычный аудиогид заработал и в музее Абрагама Бредиуса — великого нидерландского искусствоведа, исследователя архивов, публициста, коллекционера и мецената.

"Почти 100 тысяч временных переселенцев из Украины оказались в Нидерландах. Почти половина уже устроилась на работу, пытается поддерживать жизнь на новом месте, пока нельзя вернуться домой. А там, где украинцы, звучит и наша речь", — отметила Елена Зеленская.

По ее словам, почти за год войны, когда российские захватчики разбомбили, разграбили так много украинских музеев, наши люди научились особенно ценить искусство.

"Мировое наследие должно говорить на украинском — языке страны, который борется именно за человеческие ценности. Наш проект не останавливается, потому что украинское не остановить", — подчеркнула Елена Зеленская.

Также Первая леди поблагодарила посольство Украины в Нидерландах за совместную реализацию проекта. В рамках инициативы уже заработало 56 украинских аудиогидов в 36 странах.

Напомним, ранее мы писали, что в Нью-Йорке открылась фотовыставка об Одессе. Автором стала американка украинского происхождения Елена Емчук.

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