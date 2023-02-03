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Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року, — Зеленський

3 лютого 2023 21:05
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Зеленський заявив, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року
Президент України Володимир Зеленський
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президент Володимир Зеленський заявив, що почати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року. Голова держави підбив підсумки саміту Україна-ЄС.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення до українців.

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Деталі

"Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави. Сьогодні дуже відчувалася впевненість у цьому під час саміту. Ми говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре. Є розуміння, що почати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави і тиск на росію", — сказав Зеленський.

За його словами, готується більша інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС.

"Це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного і місцевих бюджетів", — розповів Президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, у Києві відбувся саміт Україна-ЄС. До столиці прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів.

Ключова тема саміту — готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

Також ми писали, що президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що майбутнє нашої країни з Європейським Союзом. ЄС не наляканий і не боїться росії.

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