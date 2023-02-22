Залужний призначив Луценка командиром взводу ударних БпЛА

Залужний обрав Юрію Луценку нову посаду: що він очолить в ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив колишнього генпрокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних БпЛА. Наразі він служить в одній з найгарячіших точок України — Бахмуті.
Про це повідомила його речниця Лариса Сарган у Facebook.
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"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів роти ударних беспілотних авіаційних комплексів військової частини… ЗСУ", — написала Лариса Сарган.
За словами дружини Юрія Луценка —Ірини, чоловік спочатку був в теробороні Києва, пізніше у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Втім зараз служить у Бахмуті.
Не так давно ексгенпрокурору Юрію Луценку надано звання капітана.
Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів України призначив двох заступників міністру оборону Олексію Резнікову.