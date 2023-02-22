Залужный назначил Луценко командиром взвода ударных БпЛА

Экс-генпрокурор Украины служит в Бахмуте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначил бывшего генпрокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных БпЛА. Сейчас он служит в одной из самых горячих точек Украины — Бахмуте.

Об этом сообщила его спикер Лариса Сарган в Facebook.

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"Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части… ВСУ", — написала Лариса Сарган.

По словам жены Юрия Луценко — Ирины, муж сначала был в терробороне Киева, позже в Николаеве и на Херсонском направлении. Впрочем, сейчас он служит в Бахмуте.

Не так давно экс-генпрокурору Юрию Луценко присвоено звание капитана.

Напомним, накануне Кабинет Министров Украины назначил двух заместителей министру оборону Алексею Резникову.