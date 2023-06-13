Закон об олигархах: Гетманцев оценил решение Венецианской комиссии

Закон об олигархах отложат: Гетманцев объяснил, повлияет ли это на вступление в ЕС
Венецианская комиссия рекомендует Украине подождать с имплементацией закона об олигархах, пока не закончится война. Хотя имплементация данного закона была одним из условий вступления Украины в ЕС.
Какова судьба закона и повлияет ли решение комиссии на европейский курс страны, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал нардеп, глава комитета по бюджету, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
"Имплементация закона об олигархах, согласно заключению "венецианки", — одно из семи условий для начала переговоров вступления в ЕС. Поскольку "венецианка" попросила отложить имплементацию — условие выполнено. Законопроект о редакционных правках закона об олигархах с учетом большинства комментариев "венецианки" у нас есть", — сказал нардеп.
По его словам, Венецианская комиссия признает, что такая тема для них новая и они будут ее изучать.
"Исходя из анализа "венецианки", закон нужно будет корректировать, например, заменить запрет на финансирование олигархом партий на ограничение размера финансирования" , — добавил Гетманцев.
Добавим, что во время заседания Венецианской комиссии украинский закон об олигархах не получил критики, в отличие от аналогичного грузинского закона. Однако подняли вопрос о целесообразности имплементации его именно сейчас.
В свою очередь, министр юстиции Денис Малюска заявил, что по рекомендации комиссии к закону об олигархах вернутся уже после победы Украины. А может, вообще потребность в законе отпадет.
Напомним, российские ведущие олигархи начинают инвестировать в местные фирмы из-за санкций против РФ.