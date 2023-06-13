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Закон об олигархах отложат: Гетманцев объяснил, повлияет ли это на вступление в ЕС

13 июня 2023 10:07
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Закон об олигархах: Гетманцев оценил решение Венецианской комиссии
Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Венецианская комиссия рекомендует Украине подождать с имплементацией закона об олигархах, пока не закончится война. Хотя имплементация данного закона была одним из условий вступления Украины в ЕС.

Какова судьба закона и повлияет ли решение комиссии на европейский курс страны, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал нардеп, глава комитета по бюджету, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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"Имплементация закона об олигархах, согласно заключению "венецианки", — одно из семи условий для начала переговоров вступления в ЕС. Поскольку "венецианка" попросила отложить имплементацию — условие выполнено. Законопроект о редакционных правках закона об олигархах с учетом большинства комментариев "венецианки" у нас есть", — сказал нардеп.

По его словам, Венецианская комиссия признает, что такая тема для них новая и они будут ее изучать.

"Исходя из анализа "венецианки", закон нужно будет корректировать, например, заменить запрет на финансирование олигархом партий на ограничение размера финансирования" , — добавил Гетманцев.

Добавим, что во время заседания Венецианской комиссии украинский закон об олигархах не получил критики, в отличие от аналогичного грузинского закона. Однако подняли вопрос о целесообразности имплементации его именно сейчас.

В свою очередь, министр юстиции Денис Малюска заявил, что по рекомендации комиссии к закону об олигархах вернутся уже после победы Украины. А может, вообще потребность в законе отпадет.

Напомним, российские ведущие олигархи начинают инвестировать в местные фирмы из-за санкций против РФ.

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