Закон про е-декларації: Тищенко скаржиться, що весь хейт дістався йому, а не голові НАЗК. Ексклюзив

Нардеп Микола Тищенко з журналістом. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно нардеп Микола Тищенко заявив, що електронні декларації не обов'язково мають бути відкритими під час війни. Багато хто не погодився з його словами, через що в суспільстві виникли дискусії.

Цю ситуацію він прокоментував для журналіста Новини.LIVE.

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Що сказав Тищенко

"Я хочу ще раз наголосити, я завжди підтримував і буду підтримувати позицію і політику саме Президента, але якщо це каже він, а не хтось там від його імені. Тому якщо Президент вважає, що декларацію треба відкривати, ми і я безпосередньо, як народний депутат, буду за це голосувати", — зазначив він.

Про "хейт" суспільства

Проте, на його думку, наразі цього робити не треба, адже ця інформація може використовуватися російськими спецслужбами.

"Сьогодні цю інформацію підтвердив безпосередньо голова НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції). Чомусь щодо мене пішов хейт, що я щось не так сказав, я думаю, що багато людей мене знають вже багато років. Я — відома людина, публічна людина, я не обіймаю жодних там "сахарних", як кажуть "цукрових" посад. От голова НАЗК — гарний керівник — його хтось колись знав до посади? Скажіть, будь ласка, хто знав цю людину? Чому його точка зору більш впливова, ніж моя?" — запитав Тищенко.

"Цукрові посади"

За його словами, він, як і всі звичайні люди, теж може робити помилки.

"Якщо люди мене знали, як я працював, де я працював, що... тобто я та людина, звичайна людина, в мене і якісь помилки, можуть бути і якісь перемоги. Як і усі, я — звичайна людина, я — звичайний народний депутат, але чомусь я отримав порцію хейта, а голова НАЗК — сказав, і ще й аплодують. Тому я й називаю "цукрові посади". Тому що це каже посада, не людина, а я звик довіряти людям, тому я довіряю Президенту", — додав він.

Він запевнив, що буде підтримувати лише рішення гаранта держави, а не чиновників або ж комунікаторів.

"Ще раз наголошую. Я прийшов підтримати Президента. Я прийшов у політику як особистість, як Микола Тищенко, я прийшов за Президентом і підтримую всі його дії. Якщо Верховний головнокомандувач вважає, що це правильна позиція, що така тактика спрацює, я його підтримаю. Але якщо я особисто чую, що каже Президент, а не через якихось там чиновників, комунікаторів", — пояснив Тищенко.

Що відомо

Раніше Микола Тищенко на тлі скандалу з декларуванням заявив, що електронні декларації не обов'язково мають бути відкритими. За його словами, публічними даними нібито можуть скористуватися росіяни не на користь України.

"Моя позиція — має декларуватися вся влада, а не тільки парламент. Це не якийсь там відбувайло за всі проблеми, ми разом працюємо і разом маємо нести відповідальність", — заявив Тищенко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 12 вересня наклав вето на закон про декларування. Законопроєкт передбачав не відкривати декларації ще рік.