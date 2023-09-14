Закон об е-декларациях: Тищенко жалуется, что весь хейт достался ему, а не главе НАЗК. Эксклюзив

Нардеп Николай Тищенко с журналистом. Фото: Новини.LIVE

Недавно нардеп Николай Тищенко заявил, что электронные декларации не обязательно должны быть открыты во время войны. Многие не согласились с его словами, из-за чего в обществе возникли дискуссии.

Эту ситуацию он прокомментировал журналисту Новини.LIVE.

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Что сказал Тищенко

"Я хочу еще раз подчеркнуть, я всегда поддерживал и буду поддерживать позицию и политику именно Президента, но если это говорит он, а не кто-то там от его имени. Поэтому если Президент считает, что декларацию надо открывать, мы и я напрямую, как народный депутат буду за это голосовать", — отметил он.

О "хейте" общественности

Однако, по его мнению, этого делать не надо, ведь эта информация может использоваться российскими спецслужбами.

"Сегодня эту информацию подтвердил непосредственно глава НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции). Почему-то по мне пошел хейт, что я что-то не так сказал, я думаю, что многие люди меня знают уже много лет. Я — известный человек, публичный человек, я не занимаю никаких там "сахарных" должностей. Вот председатель НАПК — хороший руководитель — его кто-то, когда-то знал до должности? Скажите, пожалуйста, кто знал этого человека? Почему его точка зрения более влиятельна, чем моя?", — спросил Тищенко.

"Сахарные должности"

По его словам, он, как и все обычные люди, тоже может совершать ошибки.

"Если люди меня знали, как я работал, где я работал, что... то есть я тот человек, обычный человек, у меня и какие-то ошибки, могут быть и какие-то победы. Как и у всех, я — обычный человек, я — обычный народный депутат, но почему-то я получил порцию хейта, а глава НАПК — сказал, и еще и аплодируют, поэтому я и называю "сахарные должности" — потому что это говорит должность, не человек, а я привык доверять людям, поэтому я доверяю Президенту", — добавил он.

Он заверил, что будет поддерживать только решение гаранта государства, а не чиновников или коммуникаторов.

"Еще раз подчеркиваю. Я пришел поддержать Президента. Я пришел в политику, как личность, как Николай Тищенко, я пришел за Президентом и поддерживаю все его действия. Если Верховный главнокомандующий считает, что это правильная позиция, что такая тактика сработает, я его поддержу. Но если я лично слышу, что говорит Президент, а не через каких-то там чиновников, коммуникаторов", — объяснил Тищенко.

Что известно

Ранее Николай Тищенко на фоне скандала с декларированием заявил, что электронные декларации не обязательно должны быть открытыми. По его словам, публичными данными якобы могут воспользоваться россияне не в пользу Украины.

"Моя позиция — должна декларироваться вся власть, а не только парламент. Это не какой-то там отбувайло за все проблемы, мы вместе работаем и вместе должны нести ответственность", — заявил Тищенко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 12 сентября ветировал закон о декларировании. Законопроект предполагал не открывать декларации еще год.