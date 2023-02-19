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Захарова прокоментувала заяву Макрона про небажання "повного розгрому росії"

19 лютого 2023 10:43
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Захарова прокоментувала заяву Макрона про небажання "повного розгрому росії"
Марія Захарова
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прессекретар Міністерства закордонних справ рф Захарова прокоментувала заяву президента Франції про небажання "повного розгрому росії". Вона вважає, що Макрон набивався в співрозмовники російському керівництву, знаючи, що проти країни розгорнуто кампанію з антиконституційної зміни влади.

Про це Марія Захарова написала у своєму Telegram-каналі

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Деталі

Прессекретар МЗС рф процитувала слова президента Франції та відразу відреагувала: 

  • "Про "ніколи". Франція почалася не з Макрона, а останки Наполеона, шанованого на державному рівні, покояться в центрі Парижа. Щоб і Франція все розуміла, і росія. 
  • Франція — член НАТО. Альянс у всіх документах прописував як противника росію. Париж, можливо, і пручався, але зробити нічого не зміг і солідаризувався з цим. 
  • Постачання зброї на тлі заяв про неприпустимість перемоги Росії не залишають іншого логічного висновку, крім одного — нам хочуть поразки. Перехочуть", — написала Захарова.

За словами Захарової, Макрон зізнався, що всі ці роки Захід займався не просто втручанням у внутрішні справи росії, а намагався змінити владу.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче перемоги України над росією у війні. При цьому французький лідер не бажає її повного руйнування.

Також ми писали, що раніше обраний президент Чехії Петер Павел заявив, про існування "небажаних сценаріїв" перемоги України. Він сказав, що Захід має остерігатися такої перемоги України, яка розвалить рф, а також припустив, що Україна під тиском бойових дій поступиться своїми вимогами до росії і погодиться на поступки, яких зараз Київ не допускає. 

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