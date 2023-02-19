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Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании "полного разгрома россии"

19 февраля 2023 10:43
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Захарова прокомментировала заявление Макрона о нежелании "полного разгрома россии"
Мария Захарова
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел рф Захарова прокомментировала заявление президента Франции о нежелании "полного разгрома россии". Она считает, что Макрон набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развернута кампания по антиконституционной смене власти.

Об этом Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

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Пресс-секретарь МИД рф процитировала слова президента Франции и сразу отреагировала:

  • "Про "никогда". Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне, покоятся в центре Парижа. Чтобы и Франция всё понимала, и Россия. 
  • Франция — член НАТО.  Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно и  сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим. 
  • Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного  логического вывода, кроме одного - нам хотят поражения. Перехотят", – написала Захарова.

По словам Захаровой, Макрон признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела россии, а пытался сменить власть.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет победы Украины над россией в войне. При этом французский лидер не желает ее полного разрушения.

Также мы писали, что ранее избранный президент Чехии Петер Павел заявил о существовании "нежелательных сценариев" победы Украины. Он сказал, что Запад должен опасаться такой победы Украины, которая развалит рф, а также предположил, что Украина под давлением боевых действий уступит свои требования к россии и согласится на уступки, которые сейчас Киев не допускает.

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