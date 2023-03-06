Утверждением о прекращении огня Венгрия призывает Украину капитулировать, — Подоляк
Венгрия, призывающая стороны российско-украинской войны прекратить огонь, фактически подталкивает Украину к капитуляции. Подоляк напомнил, что ранее Венгрия регулярно выбирала стороны агрессоров.
Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал в Twitter.
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Суть венгерских заявлений
Подоляк напомнил заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о необходимости прекращения огня на театре боевых действий в Украине.
Такие заявления, уверен советник Андрея Ермака, фактически призывают Украину к капитуляции, а также адвокатируют российский геноцид в отношении украинцев.
Адвокаты дьявола
Михаил Подоляк назвал венгерскую сторону, защищающую россию, "адвокатами дьявола".
Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что такая позиция иногда выгодна, но сама Венгрия часто в таких ситуациях испытывает историческое фиаско.
Подоляк намекнул на относительно недавнюю историю Венгрии, которая в двух мировых войнах поддерживала ту сторону, которая в результате проигрывала те военные конфликты.
Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его власть не поддерживает Украину в войне с россией, потому что эта война не имеет отношения к Венгрии, это лишь противостояние между двумя славянскими странами.
Фото: пресс-служба Офиса Президента