​​Утверждением о прекращении огня Венгрия призывает Украину капитулировать, — Подоляк

Венгрия решила играть роль адвоката дьявола, но забыла об истории, заявил Михаил Подоляк

Венгрия, призывающая стороны российско-украинской войны прекратить огонь, фактически подталкивает Украину к капитуляции. Подоляк напомнил, что ранее Венгрия регулярно выбирала стороны агрессоров.

Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

Суть венгерских заявлений

Подоляк напомнил заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о необходимости прекращения огня на театре боевых действий в Украине.

Такие заявления, уверен советник Андрея Ермака, фактически призывают Украину к капитуляции, а также адвокатируют российский геноцид в отношении украинцев.

Адвокаты дьявола

Михаил Подоляк назвал венгерскую сторону, защищающую россию, "адвокатами дьявола".

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что такая позиция иногда выгодна, но сама Венгрия часто в таких ситуациях испытывает историческое фиаско.

Подоляк намекнул на относительно недавнюю историю Венгрии, которая в двух мировых войнах поддерживала ту сторону, которая в результате проигрывала те военные конфликты.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его власть не поддерживает Украину в войне с россией, потому что эта война не имеет отношения к Венгрии, это лишь противостояние между двумя славянскими странами.

Фото: пресс-служба Офиса Президента