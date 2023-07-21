Ткаченко подал в отставку после обращения Зеленского: подробности

Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: Fb/Александр Ткаченко

Все еще министр культуры Александр Ткаченко поздно вечером четверга 20 июля написал заявление об отставке. Это произошло после волны критики из-за растраты средств Министерства культуры во время войны, которые могли бы пойти на нужды ВСУ, а не на производство, например, фильмов и сериалов.

Наконец, об отставке Ткаченко фактически попросил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Но сделал через просьбу к премьеру Денису Шмыгалю.

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"Ищите другие деньги, а не государственные"

В своем вечернем обращении за 20 июля Зеленский сказал, что музеи, культурные центры, символы, сериалы — все это важно, но сейчас другие приоритеты. На остальное следует искать внебюджетные средства, а не использовать государственные.

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

"Предложил главе правительства два шага — найти внебюджетные средства на проекты, которые вам сейчас нужны, второе — рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", — сказал президент.

Уже через час Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook, что "подал в отставку из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу".

Ткаченко уходит с должности уже во второй раз

Министр Ткаченко уже во второй раз подает в отставку. Впервые это было в 2021 году на фоне продолжительного конфликта в Национальной академии искусств и архитектуры. Свое решение чиновник тогда объяснял несогласием с политикой правительства по выделению Госкино из состава МКИП и бюджета на культуру в 2022 году.

Иллюстративная фотография. Фото: verge.zp.ua

Тогда Ткаченко остался в должности из-за хороших отношений с Владимиром Зеленским. По данным наших источников во власти, президент лично просил Ткаченко остаться в должности.

Почему же отношения между ними испортились теперь?

По версии политолога и руководителя Института информационной безопасности Артема Биденко, Ткаченко не прислушивался к советам своих подчиненных, самостоятельно принял решение по производству контента для массового телевизионного продукта. Бюджет всего проекта составлял 500 млн грн.

"Решение Ткаченко создало ощущение несправедливости — об этом собственно и сказал президент. Вместо вовремя прокоммуницировать и, возможно, даже хайпонуть на этой теме — мы получили классический коммуникационный кризис", — уточнил Биденко.

Теперь, по его мнению, без глобальной реформы эту область не изменить. В частности, министерство культуры должно превратиться из отраслевого в функциональное, решающее конкретные задачи. При этом все функции следует отдать агентствам: искусствам, спорту, кино, религиям и т.д. Именно министерство как структура должно выполнять роль организатора и коммуникатора.

Минкульт ждет реорганизация?

По данным источников Новини.LIVE, это достаточно реальное развитие событий, которое ожидает Минкульт в ближайшее время. То есть структуру действительно могут расформировать. Культурой будет заниматься человек из культуры, а информационную политику передадут другому ведомству. Возможно, создадут даже отдельное, которое будет в целом подчиняться Офису Президента.

Михаил Подоляк. Фото: Униан

Собственно, инфополитика и сейчас подчинена ОП, где ею, в частности, занимается советник председателя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

К примеру, единственный национальный телемарафон, который в Украине транслируется с начала войны. Им занимается ОП, а Минкульт имел к нему опосредованное отношение.

Кто же сменит Ткаченко в должности министра культуры

Опять же, по данным источников Новини.LIVE, сейчас на должность министра культуры могут рассматривать нынешний директор "Мистецького Арсенала" Олесю Островскую-Люту. Об этом в своем телеграмм-канале также написал нарде Алексей Гончаренко.

Также речь может идти про Галину Григоренко. С июля 2022 года она является заместителем министра культуры.

Отставку Ткаченко еще предстоит утвердить Верховная Рада.