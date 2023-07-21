Заявление об отставке Ткаченко поступило в Верховную Раду
Верховная Рада Украины получила официальное обращение от Александра Ткаченко о его желании уйти с поста министра культуры и информационной политики страны. Заявление будет рассмотрено в ближайшем будущем.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Заявление об отставке Александра Ткаченко
"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе", — сообщил Стефанчук.
При этом он уточнил, что парламентарии рассмотрят заявление на ближайшем пленарном заседании.
Отметим, что ранее Ткаченко выразил намерение уйти в отставку в связи со скандалом вокруг распределения бюджетных средств его ведомством.
Что предшествовало увольнению
В обращении к нации 20 июля, Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о возможной замене на посту министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
К этому шагу привел спор вокруг решения Минкульта финансировать проекты на русском языке, созданные компаниями, ранее работавшими на рынке России, на значительные суммы в гривнах.
Напомним, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал про растраты Минкульта. По его словам, на кино Украина потратит 400 млн гривен.