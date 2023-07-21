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Заявление об отставке Ткаченко поступило в Верховную Раду

21 июля 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Заявление об отставке Ткаченко поступило в Верховную Раду
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховная Рада Украины получила официальное обращение от Александра Ткаченко о его желании уйти с поста министра культуры и информационной политики страны. Заявление будет рассмотрено в ближайшем будущем.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Заявление об отставке Александра Ткаченко

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе", — сообщил Стефанчук.

При этом он уточнил, что парламентарии рассмотрят заявление на ближайшем пленарном заседании.

Отметим, что ранее Ткаченко выразил намерение уйти в отставку в связи со скандалом вокруг распределения бюджетных средств его ведомством.

Александр Ткаченко
Заявление об отставке Александра Ткаченко. Фото: Руслан Стефанчук

Что предшествовало увольнению

В обращении к нации 20 июля, Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о возможной замене на посту министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

К этому шагу привел спор вокруг решения Минкульта финансировать проекты на русском языке, созданные компаниями, ранее работавшими на рынке России, на значительные суммы в гривнах.

Напомним, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал про растраты Минкульта. По его словам, на кино Украина потратит 400 млн гривен.

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