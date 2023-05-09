За придушення Євромайдану в Україні заочно судитимуть екскерівників МВС

Спецпризначенці МВС охороняють пам’ятник Леніну під час Революції Гідності. Фото: Вікіпедія

Колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, його заступника у МВС та ще одного чиновника міністерства судитимуть заочно. Їх звинуватили у постачанні понад 13 тисяч гранат міліціонерам, які розганяли Євромайдан.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Спеціальне судове провадження

Офіс генпрокурора подав клопотання до суду щодо спеціального судового провадження — in absentia (заочно) щодо колишнього керівництва МВС.

Йдеться про міністра внутрішніх справ, одного із його заступників та керівника Департаменту матеріального забезпечення міністерства часів Революції Гідності.

У чому звинуватили екскерівництво МВС

Слідство встановило, що обвинувачені у січні 2014 року, під час Євромайдайну, організували постачання підрозділам української міліції гранат із Росії.

Усього правоохоронці, які намагалися розігнати мітингарів, отримали понад 13 тисяч російських гранат.

Після цього отримані спецзасоби були використані міліціонерами під час нападу на учасників Революції Гідності 18 та 19 лютого 2014 року в центральній частині Києва.

"Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 особам", — наголосили у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, що 2022 року правоохоронці завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича. Його підозрюють у перешкоджанні акції протесту та застосуванні фізичного насильства щодо протестувальників на Євромайдані.