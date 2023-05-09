За подавление Евромайдана в Украине будут заочно судить экс-руководителей МВД

Спецназовцы МВД охраняют памятник Ленину во время Революции Достоинства. Фото: Википедия

Бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, его заместителя в МВД и еще одного чиновника министерства будут судить заочно. Их обвинили в поставке более 13 тысяч гранат милиционерам, разгонявших Евромайдан.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Специальное судебное производство

Офис генпрокурора подал ходатайство в суд по специальному судебному производству — in absentia (заочно) по бывшему руководству МВД.

Речь идет о министре внутренних дел, одном из его заместителей и руководителе Департамента материального обеспечения министерства времен Революции Достоинства.

В чем обвинили эксуправление МВД

Следствие установило, что обвиняемые в январе 2014 года во время Евромайдайна организовали поставки подразделениям украинской милиции гранат из России.

Всего правоохранители, пытавшиеся разогнать митингующих, получили более 13 тысяч российских гранат.

После этого полученные спецсредства были использованы милиционерами при нападении на участников Революции Достоинства 18 и 19 февраля 2014 года в центральной части Киева.

"В результате причинены телесные повреждения 127 лицам", — отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, что в 2022 году правоохранители завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича. Его подозревают в препятствовании акции протеста и применении физического насилия в отношении протестующих на Евромайдане.