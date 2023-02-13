Зеленський представив керівному складу МВС нового міністра Клименка

Новий міністр внутрішніх справ має відновити повагу і довіру суспільства

Президент Володимир Зеленський представив керівному складу МВС нового міністра Ігоря Клименка. Зеленський наголосив на кількох ключових завданнях для нового очільника силової структури.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Представлення нового міністра

Президент Володимир Зеленський представив керівному складу МВС нового міністра Ігоря Клименка.

Клименко, за словами Зеленського знає, як і що треба робити, щоб Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, Міграційна служба та весь колектив МВС "продовжили ефективно працювати й виборювати для нашої держави перемогу".

Завдання для нового очільника МВС

Головними завданнями Ігоря Клименка Президент назвав відновлення довіри і поваги з боку громадян України.

"Щоб наші діти довіряли українським поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками", — наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави згадав про "Гвардію наступу", зазначивши, що цей підрозділ, який зараз формується для звільнення окупованих територій, став міцним елементом безпеки України.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада України проголосувала за призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України. До цього він був виконувачем обов'язків міністра.

Додамо, що 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гелікоптер. У ньому перебувало керівництво МВС, зокрема, міністр Денис Монастирський. Всі вони загинули.

Після загибелі Дениса Монастирського уряд призначив нового виконувача його обов'язків міністра внутрішніх справ. Ним і став Ігор Клименко.

Фото: офіс Президента