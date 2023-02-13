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​​​​​​​Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ і назвав головні завдання Клименка

13 лютого 2023 13:43
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Зеленський представив керівному складу МВС нового міністра Клименка
Новий міністр внутрішніх справ має відновити повагу і довіру суспільства
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Президент Володимир Зеленський представив керівному складу МВС нового міністра Ігоря Клименка. Зеленський наголосив на кількох ключових завданнях для нового очільника силової структури.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

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Представлення нового міністра

Президент Володимир Зеленський представив керівному складу МВС нового міністра Ігоря Клименка.

Клименко, за словами Зеленського знає, як і що треба робити, щоб Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, Міграційна служба та весь колектив МВС "продовжили ефективно працювати й виборювати для нашої держави перемогу".

Завдання для нового очільника МВС

Головними завданнями Ігоря Клименка Президент назвав відновлення довіри і поваги з боку громадян України.

"Щоб наші діти довіряли українським поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками", — наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави згадав про "Гвардію наступу", зазначивши, що цей підрозділ, який зараз формується для звільнення окупованих територій, став міцним елементом безпеки України.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада України проголосувала за призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України. До цього він був виконувачем обов'язків міністра.

Додамо, що 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гелікоптер. У ньому перебувало керівництво МВС, зокрема, міністр Денис Монастирський. Всі вони загинули.

Після загибелі Дениса Монастирського уряд призначив нового виконувача його обов'язків міністра внутрішніх справ. Ним і став Ігор Клименко.

Фото: офіс Президента

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