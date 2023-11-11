З прапорами і вогнями — понад мільйон мешканців Варшави вийшли святкувати День незалежності Польщі
У столиці Польщі Варшаві понад мільйон людей вийшли на вулицю, щоб святкувати День незалежності Польщі. Загалом в місті було організовано 12 заходів.
Про це повідомляє Wydarzenia.
У Варшаві святкують День незалежності Польщі
Зокрема, у Варшаві відбулися пробіг Незалежності, Марш Незалежності та державні урочистості.
Як наголосив президент Польщі Анджей Дуда, відновлення незалежності 1918 року було мрією та дивовижним результатом державних і національно-визвольних зусиль. Але, разом із тим, додав він, цю подію не можна вважати випадковістю.
"Інколи кажуть, що це було дивом. Але це неправда. Не виключено, що була у цьому опіка провидіння, було 123 роки молитов та віри в те, що Польща буде віднайдена. Але передусім це була велика сила нації. Нації, яка боролась, яка підтримувала різним чином своє існування, свою мову, плекала свою еліту, яка за кожним разом вставала з колін. Нація йшла вперед із вірою, що свою державу здобуде", — заявив польський президент.
Раніше ми повідомляли, що з нагоди свята країни-сусідки Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та привітав усіх поляків.
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