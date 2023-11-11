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З прапорами і вогнями — понад мільйон мешканців Варшави вийшли святкувати День незалежності Польщі

11 листопада 2023 18:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
З прапорами і вогнями — понад мільйон мешканців Варшави вийшли святкувати День незалежності Польщі
Хода із прапорами і смолоскипами на честь Дня незалежності Польщі. Фото: Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У столиці Польщі Варшаві понад мільйон людей вийшли на вулицю, щоб святкувати День незалежності Польщі. Загалом в місті було організовано 12 заходів.

Про це повідомляє Wydarzenia.

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У Варшаві святкують День незалежності Польщі

Зокрема, у Варшаві відбулися пробіг Незалежності, Марш Незалежності та державні урочистості. 

Як наголосив президент Польщі Анджей Дуда, відновлення незалежності 1918 року було мрією та дивовижним результатом державних і національно-визвольних зусиль. Але, разом із тим, додав він, цю подію не можна вважати випадковістю.

"Інколи кажуть, що це було дивом. Але це неправда. Не виключено, що була у цьому опіка провидіння, було 123 роки молитов та віри в те, що Польща буде віднайдена. Але передусім це була велика сила нації. Нації, яка боролась, яка підтримувала різним чином своє існування, свою мову, плекала свою еліту, яка за кожним разом вставала з колін. Нація йшла вперед із вірою, що свою державу здобуде", — заявив польський президент.

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Вогні над натовпом у Варшаві. Фото: Telegram
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Державні прапори Польщі в руках поляків. Фото: Telegram
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Жителі Варшави святкують День незалежності. Фото: Telegram
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Мільйонний натовп на вулицях Варшави. Фото: Telegram

Раніше ми повідомляли, що з нагоди свята країни-сусідки Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та привітав усіх поляків.

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