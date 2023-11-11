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С флагами и огнями — более миллиона жителей Варшавы вышли праздновать День независимости Польши

11 ноября 2023 18:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
С флагами и огнями — более миллиона жителей Варшавы вышли праздновать День независимости Польши
Шествие с флагами и факелами в честь Дня независимости Польши. Фото: Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В столице Польши Варшаве более миллиона человек вышли на улицу, чтобы праздновать День независимости Польши. Всего в городе было организовано 12 мероприятий.

Об этом сообщает Wydarzenia.

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В частности, в Варшаве прошли пробег Независимости, Марш Независимости и государственные торжества.

Как отметил президент Польши Анджей Дуда, восстановление независимости в 1918 году было мечтой и удивительным результатом государственных и национально-освободительных усилий. Но вместе с тем, добавил он, это событие нельзя считать случайностью.

"Иногда говорят, что это было чудом. Но это неправда. Не исключено, что была в этом опека провидения, было 123 года молитв и веры в то, что Польша будет найдена. Но прежде это была большая сила нации. Нации, которая боролась, которая поддерживала разным образом свое существование, свой язык, лелеяла свою элиту, которая каждый раз вставала с колен. Нация шла вперед с верой, что свое государство обретет", — заявил польский президент.

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Огни над толпой в Варшаве. Фото: Telegram
польша
Государственные флаги Польши в руках поляков. Фото: Telegram
польша
Жители Варшавы отмечают День независимости. Фото: Telegram
польша
Миллионная толпа на улицах Варшавы. Фото: Telegram

Ранее мы сообщали, что по случаю праздника страны-соседки Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой и поздравил всех поляков.

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