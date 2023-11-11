Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 11 листопада, Польща відзначає День незалежності. З нагоди свята країни-сусідки Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та привітав усіх поляків

Відповідне відео Володимир Зеленський опублікував у своїх соцмережах.

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Вітання Зеленського для Польщі

"Шановний пане президенте, від імені всіх українців та українок вітаю з Днем Незалежності Польщі. З щирого серця бажаю польському народові, щоб незалежність республіки Польща була завжди непорушною та міцною. Незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі. Наші народи разом з усією Європою пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по одну сторону, ми змінювали історію на краще", — сказав Зеленський у своєму привітанні.

Окрім того, він наголосив, що можливі дивовижні речі, якщо українці і поляки об'єднані спільною метою. Як у битві під Оршею, Замостям, так і зараз у триваючій битві заради свободи України, а отже Польщі.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: ОП

"Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного. Українці ніколи не втратять вдячності Польщі за те, що в найважчий час, коли Росія прийшла зруйнувати нашу державу, польський народ допоміг Україні вистояти. Я вдячний, що польські серця відчули ритм українських сердець саме тоді і як це було потрібно. Я вдячний, що для польського народу такі цінності, як честь, свобода і солідарність є дійсно фундаментальними. І вдячний за спокій і повагу для всіх наших людей, яких ви прихистили, поділившись теплом польського дому", — наголосив український президент.

Розмова Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Фото: ОП

Зеленський також нагадав слова польського публіциста Єжи Ґедройця, який сказав, що без незалежної України немає незалежної Польщі.

"Єдність Європи — наш спільний інтерес. Вона може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ — союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, разом і в ЄС, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої історії. Разом ми щонайменше удвічі сильніші", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 11 листопада Володимир Зеленський також привітав жителів Херсона з річницею визволення міста.