Сексистський скандал з Арестовичем: аналіз репутаційних втрат

Арестович втрапив у скандал. Фото: Новини.LIVE

Ексрадник ОПУ Олексій Арестович днями потрапив у сексистський скандал, адже блогери публічно виклали в мережі відео з платних семінарів Арестовича, де він відкрито ображав жінок і говорив про бажання "задушити їх". Така поведінка викликала обурення в мережі, а народна депутатка Інна Совсун взагалі написала на нього заяву до поліції. Арестович відреагував на звинувачення.

Чи набере ситуація нових обертів та чим обернеться для політичного майбутнього Арестовича сексистський скандал, розбиралося Новини.LIVE.

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Дві блогерки 25 вересня виклали в мережі відео з вирізками семінарів Арестовича. На опублікованих фрагментах він називає жінок "розколотими істотами", говорить про те, що має бажання "задушити їх", а от чоловіків навпаки вважає "ідолами", яких треба возвеличувати.

Окрім того, Арестович звинуватив жінок у тому, що вони ніби "каструють чоловіків", а у їхньому животі "портал в інших світ" і звідти "пре хаос".

Цитата Арестовича про жінок. Фото: з відкритих джерел

Такі заяви від людини, яка публічно заявила про президентські амбіції, викликали обурення в мережі. Народна депутатка Інна Совсун, яка відома тим, що захищає права ЛГБТ, написала на Арестовича заяву.

"Зізнаюся, в мене не вистачило нервів подивитися відео цього, кгм, семінару. Але читаючи розшифровку, мені це дуже нагадало про злочини pociян на oкyпoваних територіях. Я написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості", — написала вона у Facebook.

Допис Совсун про Арестовича. Фото: скриншот

Арестович на скандал відреагував. В коментарі для BBC Україна він заявив, що це спрямована атака на його репутацію.

"Ця атака була зроблена дуже топорно, і видно, що люди, які це робили, дуже поспішали", — сказав він.

Також він додав, що його платні семінари — це творчі заняття, і він там видає себе як актор за такого чоловіка, який має поширені претензії до жінок.

Репутаційні втрати

Після звільнення з ОПУ Арестович відкрито заявляв про свої політичні амбіції. Не так давно він взагалі заговорив про президентське крісло. Раніше ми розбиралися, чи є у нього шанси лідирувати у передвиборчій гонці.

В коментарі Новини.LIVE політолог Олексій Буряченко заявив, що заявляючи про такі амбіції Арестович має розуміти, що його біографію будуть розбирати по кісточках і він має бути до цього готовим. Щодо сексистського скандалу, то це точно призведе до репутаційних втрат.

"Потрібно відзначити, що скандал із сексистським присмаком, в який втрапив Арестович, дуже технологічний. Оскільки він б'є в саме серце його електорату. Його електорат не тільки російськомовний, але він і традиційних поглядів. ЛГБТ — це точно не його тема, він радикально проти всіх західних течій", — сказав політолог.

Він додав, що опубліковані фрагменти семінару б’ють по одній із найбільших аудиторій Арестовича — жінках, яких він приручив до себе казками на ніч, коли був радником в ОПУ на початку війни.

"Тоді він отримав тотальні симпатії саме від жінок. Далеко не всі будуть розбиратися в скандалі і почують пояснення чи виправдання Арестовича. Ще до виборів це відобразиться на його рейтингах. Він пушити скандал не буде, а буде пояснювати і може зробить публічний контрудар відносно тих, хто цей скандал ініціював. Під час виборчих перегонів ця тема в будь-якому випадку буде виринати", — підсумував Буряченко.