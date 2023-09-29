Сексистский скандал с Арестовичем: анализ репутационных потерь

Арестович попал в скандал. Фото: Новини.LIVE

Экс-советник ОПУ Алексей Арестович на днях попал в сексистский скандал, ведь блогеры публично выложили в сети видео с платных семинаров Арестовича, где он открыто оскорблял женщин и говорил о желании "задушить их". Такое поведение вызвало возмущение в сети, а народная депутат Инна Совсун вообще написала на него заявление в полицию. Арестович отреагировал на обвинения.

Наберет ли ситуация новых оборотов и чем обернется для политического будущего Арестовича сексистский скандал, разбиралось Новини.LIVE.

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Две блогерши 25 сентября выложили в сети видео с вырезками семинаров Арестовича. На опубликованных фрагментах он называет женщин "расколотыми существами", говорит о том, что хочет "задушить их", а вот мужчин наоборот считает "идолами", которых надо возвеличивать.

Кроме того, Арестович обвинил женщин в том, что они якобы "кастрируют мужчин", а в их животе "портал в мир иной" и оттуда "прет хаос".

Цитата Арестовича о женщинах. Фото: из открытых источников

Такие заявления от человека, публично заявившего о президентских амбициях, вызвали возмущение в сети. Народная депутат Инна Совсун, известная тем, что защищает права ЛГБТ, написала на Арестовича заявление.

"Признаюсь, у меня не хватило нервов посмотреть видео этого, кгм, семинара. Но читая расшифровку, мне это очень напомнило о преступлениях граждан на оккупированных территориях. Я написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного правонарушения, предусмотренного статьей распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости", — написала она в Facebook.

Сообщение Совсун об Арестовиче. Фото: скриншот

Арестович на скандал отреагировал. В комментарии BBC Украина он заявил, что это направленная атака на его репутацию.

"Эта атака была сделана очень топорно, и видно, что люди, которые это делали, очень торопились", — сказал он.

Также он добавил, что его платные семинары — это творческие занятия, и он там выдает себя как актер за такого мужчину, который имеет распространенные претензии к женщинам.

Репутационные потери

После увольнения из ОПУ Арестович открыто заявлял о своих политических амбициях. Не так давно он вообще заговорил о президентском кресле. Раньше мы разбирались, есть ли у него шансы лидировать в предвыборной гонке.

В комментарии Новини.LIVE политолог Алексей Буряченко заявил, что заявляя о таких амбициях, Арестович должен понимать, что его биографию будут разбирать по косточкам и он должен быть к этому готов. Что касается сексистского скандала, то это точно приведет к репутационным потерям.

"Нужно отметить, что скандал с сексистским привкусом, в который попал Арестович, очень технологичен. Поскольку он бьет в самое сердце его электората. Его электорат не только русскоязычный, но он и традиционных взглядов. ЛГБТ — это точно не его тема, он радикально против всех западных течений", — сказал политолог.

Он добавил, что опубликованные фрагменты семинара бьют по одной из крупнейших аудиторий Арестовича — женщинам, которых он приручил к себе сказками на ночь, когда был советником в ОПУ в начале войны.

"Тогда он получил тотальные симпатии именно от женщин. Далеко не все будут разбираться в скандале и услышат объяснения или оправдания Арестовича. Еще до выборов это отразится на его рейтингах. Он пушить скандал не будет, а будет объяснять и может сделать публичный контрудар в отношении тех, кто этот скандал инициировал. Во время избирательной гонки эта тема в любом случае будет возникать", — подытожил Буряченко.