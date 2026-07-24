Вступна кампанія-2027 може пройти за новими правилами: у Раді зареєстровано законопроєкт

Школярі в укритті. Фото: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує звільнити випускників від державної підсумкової атестації у 2027 році. А також провести вступну кампанію за спеціальними правилами. Документ пояснюють необхідністю забезпечити безпечний вступ в умовах триваючої війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Випускники, ймовірно, не складатимуть ДПА у 2027 році

Законопроєкт передбачає, що у 2027 році вступ до закладів вищої та фахової передвищої освіти здійснюватиметься за порядком, який затвердить Міністерство освіти і науки. Для цього пропонується тимчасово не застосовувати окремі норми законів "Про вищу освіту" та "Про фахову передвищу освіту".

Водночас випускників, які завершуватимуть будь-який рівень повної загальної середньої освіти у 2027 році, пропонують звільнити від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Документ також визначає правила вступних випробувань. Для конкурсного відбору можна буде використовувати результати тестувань, проведених у 2024–2027 роках із застосуванням процедур зовнішнього незалежного оцінювання, а також результати творчих конкурсів або конкурсів фізичних здібностей — у випадках, передбачених законодавством.

Вступні випробування включатимуть тестування з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Абітурієнти зможуть обрати іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

Автори законопроєкту зазначають, що зміни необхідні через безпекову ситуацію, спричинену триваючою збройною агресією Росії. На їхню думку, це дозволить забезпечити гнучкий і безпечний механізм проведення вступної кампанії у 2027 році.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують встановити адміністративне покарання за популяризацію та поширення небезпечних інтернет-челенджів серед дітей шкільного віку. Документ передбачає штрафи або громадські роботи для осіб, які залучають неповнолітніх до деструктивних онлайн-трендів. Крім того, відповідальність пропонують запровадити для батьків дітей-порушників, а також керівників закладів освіти, якщо вони приховуватимуть подібні випадки.

Також парламенту пропонують заборонити продаж шаурми біля шкіл. Ініціатива передбачає, що реалізовувати шаурму та інші продукти з надмірним вмістом солі, цукру й жирів не можна буде в радіусі 400 метрів від закладів загальної середньої освіти. За порушення цих вимог продавцям загрожуватимуть значні штрафи.